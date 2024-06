Uudised

Algas eurovalimiste e-häälte ülelugemine. Vaata otseülekannet

Euroopa Parlamendi valimistel anti elektrooniliselt 153 848 häält. Foto: Andras Kralla

Valimispäeva õhtul toimub veebiülekanne Euroopa Parlamendi valimiste e-häälte töötlemisest ja lugemisest.

Tegu on üldistava ülekandega, mis annab avalikkusele teada, mis etapis e-häälte lugemine on. Videos näeb üldpildis saalis toimuvat ja kuuleb mikrofoniheli, samuti on ekraanil kuvatud tekstiline info selle kohta, mis etapp parasjagu käsil on. Ülekanne algab kell 19 ja lõpeb orienteeruvalt kell 22.