Eluaseme hinnad kasvasid aastaga pea 8%

Neljanda kvartaliga võrreldes jäi korterite hinnatõus tagasihoidlikuks. Foto: Andras Kralla

Eluaseme hinnaindeks kasvas esimeses kvartalis aastaga 7,8 protsenti, neljanda kvartaliga võrreldes ulatus indeksi tõus 2 protsendini, teatas statistikaamet.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Egne Säinasti sõnul tõusid korterite hinnad võrreldes 2023. aasta neljanda kvartaliga 1,2% ja majade hinnad 4%. „Korterite tagasihoidliku hinnatõusu põhjuseks on eeskätt see, et Tallinna korterite ruutmeetrihinnad langesid ning ülejäänud Eesti piirkondades tõusid,“ ütles Säinast pressiteates.