Kristjan Jõekalda enda ja telepartneri dünaamikast: Teet ajab kõik joonde ja mina olen ilus

Teet Margna ja Kristjan Jõekalda on koostööd teinud juba 30 aastat. Foto: Julia Laidvee

Saatejuht Kristjan Jõekalda nentis, et televisiooni viis teda edevus. Enda ja Teet Margna kohta ütles saatejuht, et nad pole kõige halvemad, kuid eeskätt on neid edu saatnud seetõttu, et inimesed on nende nägudega harjunud.

„Ma arvan, et me oleme nagu vanemat sorti mööbel, mida ei raatsita ära visata ja mis toob vanad head ajad meelde,“ ütles Jõekalda saates „Läbilöök“.