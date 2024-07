Tagasi 02.07.24, 14:10 Linn sai mõne euroga renditud kesklinna korteri Vene saatkonnalt tagasi Vene saatkond andis Tallinna linnale üle kesklinnas asuva korteri, mille eest maksis renti vaid 4 eurot kuus.

Vene saatkond Tallinnas.

Foto: Raul Mee

Korteri rendisaaga on kestnud sealjuures üsna pikalt, sest linn püüdis enda sõnutsi küll aastaid renti tõsta, aga saatkond ei teinud neist ettepanekutest kuulmagi. “Nüüd saame öelda, et teemal on lõplikult joon all,” ütles Kesklinna vanem Sander Andla, seisab linna koduleheküljel.

