Tagasi 05.07.24, 10:43 Konkurentsiamet: riik on ise tekitanud ummikseisu ortodontias Eestis on ortodontiateenuste alapakkumine, mille tulemuseks on pikad ravi ootejärjekorrad ja turutõrge. Hoovad olukorda parandada on riigi ametnike käes, kes võivad ise olla ummikseisu tekitanud.

Konkurentsiameti hinnangul on riigil vaja luua strateegia, et konkurentsi olukorda ortodontias parandada.

Foto: Andras Kralla

Ortodontide arv on olnud viimased kümme aastat samal tasemel, aga patsientide arv on mitmekordistunud. See on viinud pikkade ravijärjekordade ja turutõrkeni, mis vähendab ühiskonna heaolu, leidis konkurentsiamet oma lühianalüüsis.

