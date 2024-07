Tagasi 11.07.24, 15:07 Kallas koolide korrastamisest: oleme luksuslikult investeerinud Haridusminister Kristina Kallas ütles Eesti hariduskulude raportit kommenteerides, et oleme kohati haridusse üle investeerinud.

Kristina Kallas.

Foto: Andras Kralla

“Kui me pole suutnud 30 aastaga kõiki koole korda teha, pidades ühtlaselt kogu aeg kõrget investeeringute osakaalu, siis me lihtsalt oleme iga objekti kohta selle investeeringu väga kalliks teinud. Me oleme igasse objekti tõenäoliselt väga luksuslikult investeerinud,” ütles Kallas.

