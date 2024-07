Tagasi 19.07.24, 08:33 Trump võttis vabariiklaste kandidatuuri ametlikult vastu Donald Trump võttis vabariiklaste kongressil ametlikult vastu presidendi kandidatuuri.

Donald Trump vabariiklaste kongressil.

Foto: Reuters/Scanpix

Financial Times vahendab, et Trump alustas oma pikka kõnet rääkides tapmiskatsest ja et jumal on tema poolel. Suure aplausi teenis ta, kui lubas puurida rohkem naftat ja alandada energiahindu.

