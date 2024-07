Tagasi 23.07.24, 15:49 Raadiohommik: Erkki Keldole kohustuslik kuulamine Teispäeval riigikogus ametisse vannutatud valitsuses on ametis tööstusminister Erkki Keldo, kellele seatud ootused tulevad kolmapäevases hommikuprogrammis vaatluse alla.

Incap president Otto Richard Pukk Pärnu Juhtimiskonverentsil 2020. aastal. Foto: Raul Mee

Nii töösturid kui lobirühmad on tööstusministrit pikalt soovinud. Millised on ootused minister Keldole ja valitsusele üldisemalt tööstuspoliitika osas? Milliseid algatusi ja otsuseid tuleb teha, et tööstussektor saaks vedada Eesti eksporti ja seeläbi majanduskasvu? Kas valitsuse maksupaketi ettevõtjaid puudutav osa on saatanast? Analüüsivad Incapi president Otto Richard Pukk ja Tööstusuudiste teemaveebi juht Harro Puusild.

