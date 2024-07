Tagasi 27.07.24, 15:52 Venemaal paisus kinnisvarabuum Venemaa suuremates linnades on korterite hinnad kolme aastaga tõusnud 172 protsenti, hinda on kruvinud Lääne sanktsioonid ja riigi toetus neile, kes uutesse majadesse kodu ostavad, kirjutab Economist.

Vaade Moskvale 10. juulil 2024. Foto: Imago/Scanpix

Venelased on ajalooliselt olnud skeptilised laenude suhtes ning eelistanud raha koguda, et siis omale kodu kohe välja osta. President Vladimir Putin on aastaid üritanud suhtumist kodulaenudesse muuta, aga ilma erilise eduta, kuniks 2020. aastal loodi koroonaviiruse tuules majanduse ergutamiseks lai toetus.

