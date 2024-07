Tagasi 29.07.24, 18:00 Raadiohommikus: kuidas läheb Veriffil? Aga laevaehitajal? Mida arvavad soomlased meist tegelikult? Nendele küsimustele koos paljude teistega saab vastuse teisipäevasest hommikuprogrammist.

Teisipäeva hommikul külastab Äripäeva raadiot Veriffi asutaja Kaarel Kotkas.

Intervjuu annavad Veriffi asutaja Kaarel Kotkas, tööstusettevõtte LTH-Baasi juht Anton Maljugin ning Soome päevalehe Helsingin Sanomat Eesti korrespondent Kaja Kunnas. Veel küsime INVL Life Eesti filiaali strateeg Rait Kondori käest, mis aktsiaid on praegu hea mõte osta.

Stuudios ajakirjanikud Joonas-Hendrik Mägi ja Meelis Mandel.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00 - 12.00 “Investor Toomase tund”.

Seekordne saade keskendub aktsiaturgudel toimuvale. Võtame kokku eelmisel nädalal aset leidnud korrektsiooni – uurime, miks jäi see niivõrd lühikeseks ja kas nüüd on mõneks ajaks korrektsioonidega kõik. Mida noppida praegu portfelli USA-st, aga ka Baltikumist? Kas Euroopa aktsiad on võrreldes USA-ga surnud? Need on vaid mõned küsimused, millele koos Kawe Kapitali partneri Kristjan Hänniga saates vastust otsime.

Saadet juhib Indrek Mäe Äripäeva börsitoimetusest.

13.00 - 14.00 “Cleantech”.

Saates räägime, mida võib oodata Euroopa Komisjoni plaanidest rohepöörde ja rohetehnoloogia kohta. Kuigi juba mitu aastat on räägitud sellest, kuidas Euroopa Liidu rohelepe on jõudu kaotamas ja kaob varsti päris ära, on mahukat suuniste dokumenti lugedes selge, et nii ei lähe. Mida oodata, räägib seekord riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Katrin Juhandi.

Saate teises osas tuleb külla ettevõtte Spacedrip kaasasutaja Joonatan Oras, et rääkida ettevõtte plaanidest maailma veepuuduse probleemi lahendamiseks. Lokaalseid veepuhastusseadmeid tootva ettevõtte klientideks on juba nii kinnisvaraarendajad, tööstused kui kaitseväed neljas erinevas maailmajaos.

Saadet juhib Mart Valner.

15.00 - 16.00 “Võitjate põlvkonnad”.

Eestlaste seas armastatud Kadarbiku mahlasid, smuutisid, porgandit ja hapukapsast toodavad perekond Paki kolm põlvkonda, kes üheskoos pidevalt muutuva majanduskeskkonna ja ilmaga kohaneda püüavad.

Pereettevõtlusele pühendatud saatest perekond Pakiga kuuleb veel, mis on nende arvates pereettevõtluse positiivsed küljed ja murekohad ning missugused on Kadarbiku talu tulevikuplaanid. Räägitakse välismaale laienemisest ja sellest, et kas põllumajanduses on üldse võimalik rikkaks saada.

Saadet juhib Jana Palm.

