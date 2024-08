Tagasi 03.08.24, 11:00 Autojutud 50: pane oma teadmised keskmisest raskemas viktoriinis proovile Kord kuus Äripäeva raadio eetris olev autokultuurisaade „Autojutud“ jõudis sel nädalal 50. episoodini. Panime sel puhul kokku 10 küsimust, mis peaksid pakkuma pinget ka neile, kel autode kohta vaat et entsüklopeedilised teadmised.

Üks küsimus käib elektri-Hummeri kohta. Foto: SWNS/Scanpix

Kõik faktid, mille kohta küsitakse, on saadetes kõlanud. Julgeme väita, et seitse või enam õiget vastust andvad inimesed võivad end küll automaailma asjatundjaks pidada. Ent pead pole vaja norgu lasta neilgi, kel nii hästi ei lähe – väga võimalik, et ajaloo poole kaldu küsimused lihtsalt ei sobinud. Ning võib-olla leidub sel juhul varasemate saadete hulgas uut huvitavat kuulamist!

Värskeim “Autojuttude” saade võttis luubi alla rahvarallide ja -sprintide maailma ehk rallisõidu n-ö rohujuure tasandil. „Autojuttude“ tegija Karl-Eduard Salumäe külalisteks on viimased paar aastat rahvasarjades säravaid tulemusi saavutanud paidelane Sander Mihkels ning Eesti autospordi liidu meediajuht Kristjan Sooper. Seda saadet saab kuulata siit

