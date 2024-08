Tagasi 03.08.24, 11:15 Uus kliimaminister lubab bürokraatia vähenemist Värske kliimaminister Yoko Alender (Reformierakond) lubab oma ametiajal bürokraatia vähenemist, taastuvenergia arendamist ja priskemaid hüvitisi erametsaomanikele.

Kliimaminister Yoko Alender vasakult neljas. Fotol on uus valitsus presidendi juures. Foto: Andras Kralla

Alender tõi välja, et tema üks prioriteet ongi puhta majanduse edendamine ja bürokraatia vähendamine keskkonnavaldkonnas. “Selleks on aeg vägagi küps,” sõnas ta Kestlikkusuudiste portaalile

Alenderi sõnul on bürokraatia vähendamiseks arengud käima lükatud keskkonnalubade ja keskkonnamõju hindamise valdkonnas, mis puudutab IT-lahendusi. Kliimaminister ütles, et majandus- ja tööstusministriga on koostöö planeeringute vallas oluline, et kiirendada protsessi ja tagada, et see (liigne bürokraatia – K.L.) ei oleks piduriks majandusarengule.

Esimene fookus on Alendril kliimakindla majanduse seadus, mis läheb esmaspäeval kooskõlastusringile.

Täispikka intervjuud kliimaministriga saab lugeda Kestlikkusuudiste portaalist.

