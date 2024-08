Tagasi 08.08.24, 17:30 Raadiohommikus: kas kinnisvaraturu ärkamine osutub müüdiks? Reedel vaatame otsa sellel nädalal börsil toimunud raputusele, selle tagajärgedele ja perspektiivile, räägime kinnisvarafondide käekäigust, eluaseme- ja ärikinnisvaraturust ning maksumuudatuste mõjust nendele.

Nordeconi juhatuse liikme Tarmo Pohlakuga räägime ehitajate-arendajate omavahelistest suhetest nüüdses turuolukorras. Foto: Raul Mee

Pärast kella kaheksat tuleb stuudiosse Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak. Temaga räägime ehitajate-arendajate omavahelistest suhetest nüüdses turuolukorras, uue valitsuse kavandatavate maskutõsude mõjust, koostööst Kaitseinvesteeringute Keskusega ja riigitellimustest.

Pärast poolt üheksat võtame Invego juhi Kristjan-Thor Vähiga jutuks ostuhuvi kasvu eluasemete uusarendustes. Kas see on uus süvenev trend või ainult ajutine nähtus? Milline on siin roll euriboril (juba alla 3,6!), aga ka uue valitsuse maksumuudatustel?

Pärast kella üheksaseid uudiseid lahkame selle nädala börsiraputust, tagajärgi ja perspektiive. Eksperdina valgustab olukorda Äripäeva börsitoimetuse juht Indrek Mäe.

Kell pool kümme võõrustame stuudios Baltic Horizon Fundi juhti Tarmo Karotame. Uurime, kuidas läks fondil aasta esimesel poolel, räägime teisipäeval toimunud suunatud pakkumisest ja ärikinnisvaraturu olukorrast, eriti büroopindadest.

Hommikuprogrammi veavad Siim Sultson ja Mai Kroonmäe.

Otselingi kuulamiseks leiab siit.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Äripäev eetris”

Nädalat kokku võtvas arvamussaates arutleme maailma ja kodukandi börsil toimunud suurte sündmuste taustal, milliseid vapustusi pakub tulevik; võtame kokku kliimakindla majanduse esialgse vastuvõtu ühiskonnas ning infokillud, mis puudutavad plaanis olevat ettevõtte tulumaksu; räägime Tartus alanud kohtuprotsessist, kus ristuvad majanduslik ja poliitiline võim. Nagu tava ette näeb, kuulutame välja nädala võitja ja kaotaja. Stuudios on ajakirjanikud Laura Saks, Dmitri Fefilov ja Neeme Korv, kes on ühtlasi saatejuhi rollis.

13.00–14.00 “Läbilöök”

Eestis on ühe käe sõrmede jagu kogudusi, mille liikmete arv on viimase kümne aasta jooksul tõusnud. Üheks kõige enam kasvanud koguduseks on Risti kogudus, mida juhib Annika Laats. Saates räägib Laats, misläbi on tal õnnestunud inimesi kõnetada; pompöössetest laulatustest; kuidas ta tunneb end vaimulike hulgas valge varesena ja kas koguduse juhtimist saab võrrelda firma juhtimisega.

Saatejuht on Eget Velleste.

15.00–16.00 “Tervisetark”

Eestis esineb üha rohkem põletukulist soolehaigust, peamiselt hõlmab põletikuline soolehaigus kahte diagnoosi – Crohni tõbe ja haavandilist koliiti.

Saates selgitab Eesti Gastroenteroloogide Seltsi president, TÜK gastroenteroloogia osakonna juhataja ja vanemarst-õppejõud doktor Karin Kull, mis roll on põletikulise soolehaiguse tekkimisel geneetikal ja keskkonnal ning millised on Crohni tõve ja haavandilise koliidi sümptomid ja erisused. Samuti kuuleme, millised on edusammud ravis, millega tuleb haigel arvestada igapäevaelus ning kuidas saab üldsuse laiema teadlikkuse ja mõistmisega toetada haigete elukvaliteeti.

Saatejuht on Tuuli Seinberg.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”

Uue hooaja avasaates nopime saatekülalisi nii Tallinnast kui Paidest, kus peetakse järjekordset arvamusfestivali. Peeter Koppeli käest küsime, misasi see nädala alguses börsiturge tabas. Taavi Veskimäega räägime Eesti kaitsetööstuse arendamisest ja Kai Realoga arutame värske kliimaseaduse sisu ja mõju.

Saatejuht on Indrek Lepik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Otselingi kuulamiseks leiab siit.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun