Tagasi 10.08.24, 14:00 Raadiohitid: suur languspäev ja sellest taastumine Nagu oodata võis, kasvasid läinud nädala kuumimateks raadiohittideks börsiteemad.

Esmaspäeval raputas börsimaailma suur languspäev Foto: Milo Hess

Börsitiim avas korrektsioonis tehtud vangerdusi: müüki LHV, asemele Alphabet

Teisipäevases “Investor Toomase tunnis” oldi nädala alguses aset leidnud suure korrektsiooni lainel.

Populaarseim ost oli Alphabet, kuid välja koorus ka teisi ostuideid. Selleks, et raha vabastada, tuli teha ka müüke – milliseid, kuulis saates. Samuti koorus saatest välja, millised ideed on börsitiimi jälgimisnimekirjas.

Lisaks meeskonnaliikmete isiklikele ostudele lahati saates põhjalikult ka investor Toomase portfelli, viimase kuu tehinguid ning tekkinud miinust.

Tarmo Tanilas: hoia eemale USA aktsiatest

Järgmise aasta jooksul tasuks hoiduda investeerimast Ameerika Ühendriikide aktsiaturule ja pigem otsida võimalusi kodubörsilt, ütles Swedbanki privaatpanganduse investeeringute strateeg Tarmo Tanilas.

Tanilas rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et näeb Ühendriike liikumas majanduslanguse poole – aasta pärast peaks kätte jõudma USA aktsiaturu põhi ja siis oleks kohane ka arutada häid ostukohti. Tanilase sõnul on täiesti reaalne näha aktsiaturu langemist 30 protsendi võrra praegusest seisust.

Börsikaupleja nautis languspäeva: võtsin kasumit

Esmaspäeval üle maailma nähtud aktsiaturgude langus pakkus hea teenimisvõimaluse elukutselisele börsikauplejale Igor Dorošenkole.

Dorošenko rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogammis, et lühiajaliste kauplejate jaoks on praegu hea aeg tegutseda, kuid pikaajalisel investoril soovitas asjatundja jääda ootele.

Majandusteadlane: tugevaid kõikumisi börsidel saab olema järgmistel kuudel veel

Kolmapäevases hommikuprogrammis käis külas LHV makroanalüütik ja majandusteadlane Triinu Tapver, kelle hinnangul võib sügisel näha börsidel tugevaid kõikumisi ja hinnatõusu, mis võib küündida lausa 4 protsendini.

Tapver rääkis, et kui esmaspäev oli Jaapani börsidel ajaloo üks halvemaid päevi, siis teisipäev oli vastupidiselt üks ajaloo parimaid päevi. Samas soovitab ta olla ettevaatlik, sest sellised kõikumised saavad olema veel väga tugevad siin augustis ja septembris. Samuti on ajaloost teada, et august ja september on USA turgude jaoks kehvad kuud, mistõttu tasub eriti ettevaatlik olla.

LHV: Infortari aktsiale on raske anda ostusoovitust

Kuigi Tallinna börsil noteeritud Infortari aktsia on tänavu kallinenud 50 protsendi jagu, siis praegu on LHV-l raske anda sellele väärtpaberile ostusoovitust, ütles LHV Balti aktsiaanalüüside meeskonna juht Marek Randma.

Infortari puhul on oluline roll näiteks Eesti Gaasil, kuid energiafirma väljavaade on hämar, märkis Randma Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun