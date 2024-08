Tagasi 16.08.24, 10:32 Elektrilevi tõstab liitumistasu pea poole võrra Ampritasu, mida tuleb tasuda Elektrilevi alajaama juures võrguga liitumiseks, kasvab septembrist eratarbijale pea 400 eurole.

Elektrilevi Foto: Liis Treimann

Elektrilevi jaotusvõrguga liitumiseks on praegu kaks viisi: üks on alajaama lähedal, kuni 400 meetri kaugusel. Selle hind tõuseb käibemaksu arvestamata seniselt 226,23 eurolt 331,15 euroni. Koos käibemaksuga on see 397 eurot. Kui liituda soovitakse kaugemal kui 400 meetrit, siis tuleb liitumistasu vastavalt tegeliku väljaehituse hinnale.

