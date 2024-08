Peremees Marko Pohlak, kes on kohalikule peokultuurile elu sisse puhunud, tunnistas, et aeg on edasi liikuda. Nagu öeldud, sündis otsus mitme asjaolu tõttu. "Ma olen selle otsuse üle kaua mõelnud," ütles Pohlak Lääne-Virumaa uudistele . Tema jaoks on Salla Kuursaal olnud nii rõõmu kui ka väljakutsete allikaks.