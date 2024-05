Lääne-Virumaal lükatakse arengule kiirem käik kolme uue tööstusalaga

Uue saatesarja “Virupärane ettevõtlus” esimesteks külalisteks olid Geomedia juht Rivo Noorkõiv (vasakul) ja Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla. Foto: Andras Kralla

Uute investeeringute meelitamiseks rajavad Lääne-Virumaa omavalitsused maakonda kolm uut tööstusala, rääkisid saates "Virupärane ettevõtlus" Lääne-Virumaa ärivõimalusi analüüsinud Rivo Noorkõiv ja Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla.

Äripäeva raadio uus saatesari „Virupärane ettevõtlus“ avab ukse Lääne-Virumaal tegutsevate ettevõtjate maailma, tutvustades nende lugusid, väljakutseid ja piirkonna ärivõimalusi. Saadet juhib Lääne-Virumaa Uudiste peatoimetaja Aivar Hundimägi. Saatesarja jälgimiseks lisa artikli lõpus olev märksõna "Virupärane ettevõtlus" enda Minu Äripäeva valikusse

Esimese saates kirjeldatakse Lääne-Virumaa kui ettevõtluspiirkonna tugevusi ja nõrkusi ning räägitakse sellest, mida peaks tegema, et maakonda tuleks rohkem investeeringuid.

Geomedia juhi Rivo Noorkõivu hinnangul on Lääne-Virumaa hea koht, kuhu investeerida. Kindlasti Eesti TOP nelja maakonna hulgas, märkis Noorkõiv. Tema sõnul eristub Lääne-Virumaa teistest Eesti piirkondadest tootmise mitmekesisusega ning ka sellega, et tootmine on maakonnas olnud ajalooliselt olulisel kohal.

Tema väitel on Lääne-Virumaa üheks trumbiks asukoht. „Lähedus Tallinnale loob logistilises mõttes võimaluse olla paremal positsioonil, kui Lääne-Virumaa praegu on,“ lausus Noorkõiv ja lisas, et täiendava tõuke maakonna arengule annab raudtee elektrifitseerimine.

Võrreldes Lõuna-Eestiga on aga Lääne-Virumaa eeliseks Soome lähedus ehk Kunda sadam, mis praegu tegutseb kaubasadamana, kuid soov on avada ka reisiterminal.

Väljakutseks on rahakad naabrid

„Lääne-Virumaa häda on aga see, et kahelt poolt on väga kõva surve. Ühel pool on Tallinn ja Harjumaa oma kiire arenguga ning teisel pool Ida-Virumaa, kuhu jooksevad suured rahasummad Euroopa Liidu toetusena. See on maakonnale väljakutse, kuidas välja paista nii, et oled ise tegija,“ rääkis Noorkõiv.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla lisas, et Lääne-Virumaal on omavalitsused seljad kokku pannud. „Me üritame oma maakonda tagasi ree peale tõsta,“ märkis ta ning tõi ühe näitena Viru-Nigula valda, Vinni valda ja Väike-Maarja valda kolm rajatavat tööstusala. Väike-Maarja valla tööstusala ehitushange käib ning on lootust, et see saab ka aasta lõpuks valmis.

Kesküla pidas oluliseks, et kui mõni ettevõtja soovib omavalitsusse rajada uue tootmise, siis oleks bürokraatlik asjaajamine selline, et ettevõtja saaks võimalikult kiiresti teada, kas tema plaan on teostatav või pole soovitud investeeringut erinevatel põhjustel võimalik soovitud asukohta teha.

Esimeses saates räägitakse ka Lääne-Virumaa tööjõuturust ja selle väljavaadetest, koostööst ettevõtjate ja maakonna koolide vahel, ettevõtlusõppest, maakonnas puhkenud tuuleparkide rajamise buumist ja ning mitmel teisel teemal.

Lääne-Virumaa ärivõimalustele ja elukeskkonnale keskenduv saade „Virupärane ettevõtlus“ hakkab olema Äripäeva raadioeetris korra kuus kolmapäeviti kell 12 ja seda on võimalik kuulata järele Lääne-Virumaa Uudiste kodulehelt ning Äripäeva raadio kodulehelt