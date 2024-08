Tagasi 11.08.24, 19:00 Kool peab olema töötamiseks äge koht, mitte üks suur kannatuste rada “Õpetajate puudus on tekitanud sellise situatsiooni, kus olemasolevad õpetajad on justkui punase raamatu loomad,” ütles Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees Urmo Uiboleht.

Tänapäeva õpetaja pole valmis, et tema tööd hinnatakse ja antakse talle tagasisidet, ütles Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees Urmo Uiboleht. Foto: Margus Ansu/Postimees/Scanpix

Uibolehe sõnul on õpetajate ja koolijuhtide vahel tekkivate konfliktide teemat raske puudutada, sest tänapäeva õpetajaskond on muutunud väga hellaks, ütles ta intervjuus Lääne-Virumaa Uudistele

Uibolehe hinnangul ei ole tänapäeva õpetaja valmis, et tema tööd hinnatakse ja antakse talle tagasisidet. “Oskus kuulata ja võtta tagasisidet edasiviivana, puudub. Seda võetakse valusa kriitikana ja aetakse end kohe turri. Ma arvan, et on hädavajalik, et õpetajad oleksid valmis selleks, et neid hinnatakse ja nende tulemuslikkus oleks kokku lepitud,” rääkis Uiboleht.

Järgneb intervjuu koolijuhtide ühenduse esimehe Urmo Uibolehega, mis tõukus Kadrina koolis sel suvel puhkenud konfliktist.

Miks tekivad üldse konfliktid koolijuhi ja õpetajate või personali vahel?

Neid tekkepõhjuseid võib kindlasti olla väga erinevaid. Sõltub sellest, milline on direktori kogemus või tööstaaž. Meil on terve rida selliseid koole, kus direktor ongi oma ametis olnud väga pikalt. See ei ole üldiselt halb, kuid seal on käitumismustrid ja kriisidega toimetulek pikaaegselt välja kujunenud ning muutuseid tavaliselt ellu ei viida.

