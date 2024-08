Tagasi 17.08.24, 11:00 Auto|Piloot. Suzuki Swift on väike auto suure piiks!-hädaga Suzuki väikeauto pole kaugeltki puudusteta, ent pakub lahedat sõiduelamust. Seda aga üksnes juhul, kui enne liikuma hakkamist vaeva näha.

Kreemjat värvi ja helehallide velgedega Suzuki Swift mõjub esteetiliselt nagu sõõm värsket õhku – ometi vahelduseks üks auto, mis ei püüa “gängster” välja näha! Foto: Karl-Eduard Salumäe

Suzuki Swifti on raske inimestele selgitada. Väike on see niikuinii, mis tekitab suurepoolse auto usku eestlastes kohe võõristust. Ent Swift näikse ka tugevalt kinnistavat arusaama, et väikeauto mõjub puruodavalt ja -õnnetult.

Autokaugedki vaatavad kõledast plastist ning uue mudeli kohta vägagi vanamoelist sõitjateruumi ja kirtsutavad nina. Teadlikumad uurivad tehnilisi andmeid ja kulmud kerkivad pealaele.

Vabalthingav kolmesilindriline mootor. 61 kW (83 hj) ja 112 Nm. Ning seda mitte hind-alates-versioonil, mida päriselus pea keegi ei osta – ühtegi teist jõuallikat ei pakutagi! Kusjuures seesama ilma turbota kolmesilindriline pole iidamast-aadamast toodetud mootor, vaid uhiuus.

Mis värk selle autoga veel on? Kas niisuguse ostmiseks leidub üldse mõni põhjus?

Etteruttavalt: jah. Aga leidub ka üks kohutavalt tüütu häda.

Daciast järgmine aste

Swift on veider, sest Suzuki polegi tüüpiline autotootja. „See Jaapani tsiklifirma, mis teeb ka autosid ja ei ole Honda“ toitub peamiselt India turust ning ehkki Euroopasse mõeldud eksemplarid valmivad teatavasti Ungaris ja on kvaliteetsemalt tehtud, ei ole Suzukid kunagi viimistluse ega moodsaima tehnoloogiaga hiilanud.

