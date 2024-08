Tagasi 18.08.24, 13:21 Raadiohommikus: Tartu arengukava, tööjõumaks ja selgus makromajanduse näitajates Esmaspäevases raadiohommikus räägime rahandusminister Jürgen Ligi välja käidud ideest hakata ettevõtteid maksustama tulumaksu asemel tööjõumaksuga, aga ka Tartu linna arengukavast ja makromajandusest.

Tööjõumaksu ideed kommenteerib nädala esimeses raadiohommikus OIXIO Grupi juht Ivo Suursoo. Foto: Andras Kralla

Tööjõumaks mõjutaks eriti tugevalt suurte tööjõukulga teenusettevõtteid ja oleks mõnevõrra kasulikum tööstusettevõtetele. Hommikustuudios kommenteerib rahandusministri mõtet Tööandjate Keskliidu aseesimees ja OIXIO Grupi juht Ivo Suursoo.

Esmaspäev on viimane võimalus rääkida kaasa Tartu linna arengukavas aastani 2035. Mille poolest see arengukava on eriline ja millised on Tartus ettevõtluse võimalused, räägime abilinnapea Leelo Kiivetiga.

Viimasel ajal ei lähe päevagi mööda kui meedias ei ilmuks väljavõtet mingist analüüsist, mis näitab Eesti majandust halvas valguses: kõrged hinnad, olematu majanduskasv, naabritest mahajäämine. Proovime olukorda tuua selgust ja vaatame põhilistele makronäitajatele otsa. Selleks oleme külla kutsunud LHV makroanalüütiku Triinu Tapveri.

Hommikuprogrammi juhib Hando Sinisalu, uudistetoimetaja on Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 “Kuum tool”. Külalise toolil istub keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo uus juht Ivo Raudheiding, kellega räägime majanduskuritegude maailmas toimuvatest muutustest. Raudheiding lubab pöörata rõhku andmeanalüütikale, sest näeb, et selles paremaks saamine toob mitut pidi kasu. Juttu tuleb ka sellest, miks on Eestis korruptsioonivastane võitlus hästi edenenud.

Saatejuht on Karl-Eduard Salumäe.

13.00-14.00 “Tööstusuudised eetris”. Möödunud aastal 2023. aastaks 14miljonilise käibesihi seadnud Standard peab tänavu leppima 10 miljoniga, mis tähendab siiski 2,5kordset kasvu.

Saates on Standardi juhi Jonatan Karjusega juttu nii ettevõtte käekäigust ja tulevikuplaanidest kui ka mööblitööstusest tervikuna. Fookuses on ka maksumuudatused ja ootused uuele majandus- ja tööstusministrile. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 “Lavajutud”. Saates kuulete vestlusringi, kus Eesti Ehitusmaterjalide Liidu juht Mart Arro, kestliku elukeskkonna ekspert Tõnis Arjus ja ehitusinsener Jürgen Einpalu räägivad Eesti ehitusmaterjalide tootjate olukorrast ja konkurentsivõime säilitamise väljavaadetest. Vestlusring on salvestatud märtsis toimunud Tark Ehitus 2024 konverentsilt. Vestlust modereeris Urmas Vaino.

