Tagasi 22.08.24, 16:47 Raadiohommikus: tärkavast üüriturust, pangandusest ja vangerdustest poliitmaastikul Reedel võtame raadiohommikus teemaks sisepoliitika, üürikinnisvara ja finantstehnoloogiaettevõtte majandustulemused.

Üürikinnisvarast annab nädala viimases raadiohommikus ülevaate Uus Maa Kinnisvarabüroo juhatuse liige Igor Habal. Foto: Raul Mee

Endine EKRE-lane, Euroopa Parlamenti kuuluv Jaak Madison teatas Keskerakonnaga liitumisest. Uurime temalt otse-eetris, kas ja millises suunas on tema maailmavaade nihkunud ning püüame aru saada, kuhu Keskerakond tema liikmelisuse toel poliitkaardil liikuma hakkab. Teeme juttu ka sellest, kuivõrd peaks väärtusküsimuste taustal keskenduma majandusele ning milline on Madisoni majanduslik maailmavaade.

Üürihinnad Tallinnas on tõusuteel. Kas nüüd on hea aeg soetada üürikortereid, sest kinnisvarahindade jäätumisega paistab tootlus parem? Milline on tänane magus üürikinnisvara? Kuhu liiguvad korterite hinnad? Kas üha kättesaamatumaks muutuv uusarendus annab eelise järelturu korterite omanikele? Need on vaid mõned küsimused, mida lahkame Uus Maa Kinnisvarabüroo juhatuse liikme Igor Habaliga.

Iute Group avaldas neljapäeval oma värsked majandustulemused. Kuidas erinevad Balkanil kohatavad väljakutsed meie regiooni väljakutsetest ning kuhu finantstehnoloogiaettevõte on neis tuultes liikumas, arutame Iute Groupi juhi Tarmo Sillaga.

Raadiohommikut veavad Indrek Mäe ja Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Saade arutleb seekord läbipõlemise üle kodukontoris. Teemapüstituse ajendiks on märgiline kohtulahend, mille järgi võitles läbipõlenud töötaja omale tööandjalt välja kopsaka hüvitise. Planet42 saagast tõukudes räägime ka süüdlase otsimisest pärast õnnetuid investeerimisotsuseid. Kas nõiajaht on kohane, kui suunamudijad on peibutanud mõnda hiljem kreeni kiskunud projekti raha panema?

Lahkame ka ekspoliitik Martin Repinski kelmuses, omastamises ja usalduse kuritarvitamises õigeks mõistnud kohtuotsust ning peatume päevapoliitika paari kuumema uudise tagamaadel. Stuudios on ajakirjanikud Martin Johannes Teder ja Neeme Korv, saadet juhib Mari Mets.

13.00–14.00 “Kiired ja vihased”. Saates on külas seitsmekordse gaselli ja gaselliliikumise toetaja AJ Tooted tegevjuht Madis Rätsep, kes on ettevõtet juhtinud selle algusaastatest peale ehk 25 aastat.

Saates räägime AJ Toodete teekonnast gaselliks, kiiresti kasvava ettevõtte juhtimisest, unetundidest, mida kiire kasvu nimel on loovutatud, õhinapõhisusest, ettevõtte hetkeseisust ja tulevikuplaanidest. Lisaks saame teada, miks AJ Tooted toetab gaselliliikumist ning millist gaselli Eesti õigupoolest vajab. Saatejuht on Julia Laidvee.

15.00–16.00 “Tervistark”. Saates räägime silmade tervisest ja ühest sagedamini esinevast silmahaigusest ehk glaukoomist. Pahatihti avastatakse silmarõhu pöördumatud muutused alles silmaarsti juures rutiinses nägemiskontrollis, sest üldiselt areneb glaukoom aeglaselt ja valutult. Saates räägib silmaarst dr Pille Tein sellest, miks ja kellel glaukoom tekkib, kes kuuluvad riskirühma, millised on haiguse sümptomid ja staadiumid.

Saatest saab teada, millist rolli mängib haiguse väljakujunemisel pärilikkus, mille järgi valitakse ravimeetod, kuidas toimub operatsioonijärgne ravi ning mida saab iga inimene ise teha, et oma silmade tervisel ning ealistel muutustel "silma peal hoida". Saatejuht on Virtuaalkliiniku toimetaja Õnne Puhk.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Indrek Lepik võtab iga töönädala lõpus ette kolm Äripäeva arvamusliidrit, et nendega läbi analüüsida ühiskonna kõige põletavamad teemad.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Otselingi kuulamiseks leiab siit.

