Tagasi 24.08.24, 12:59 Raadiohitid: endise ministri portfell ja selgus Eesti majanduse kohta Nädala kuulatuim saade võimaldas piiluda investor Mart Võrklaeva portfelli. Hittide sekka jõudis veel ökonomisti selgitus Eesti majanduse languse kohta.

Endine rahandusminister Mart Võrklaev on ka investor. Ta jagas saates “Investor Toomse tund” enda strateegiat ja portfelli sisu. Foto: Andras Kralla

Lisaks sai kuulata, kuidas kallid uusarendused tõukavad ostjaid järelturule, millised on äriingel Lev Dolgatsjovi kogemused idufirmadesse investeerimisega ja suurtööstuse sulgemisest Lääne-Virumaal.

Nädala raadiohitid:

Investor Mart Võrklaev: eestlaste lemmikaktsia tõuseb uuesti vee peale

“Investor Toomase tunnis” rääkis endine rahandusminister Mart Võrklaev oma investeerimisstrateegiast ja avaldas lootust eestlaste lemmikaktsia Enefit Greeni uueks õitsenguks.

Võrklaeva portfell on hetkel 75 000 euro suurune ning sellest lõviosa moodustavad Tallinna börsil noteeritud ettevõtted.

Mart Võrklaevaga tuli jutuks ka poliitika, Eesti riigi võlakirjadesse investeerimine, kolmas pensionisammas ja julgolekumaks. Saatejuht oli Helena Rantanen.

Miks Eesti majanduslangus ikka kestab

LHV makroanalüütik ja majandusdoktor Triinu Tapver selgitas, miks osa eksperte ütlevad, et majanduslangus on kestnud kaua ning teiste sõnul on langus tegelikult läbi saanud.

Majandusteadlane selgitas ka, kuidas statistika lugemine avalikkust mõjutab, kas Eesti on päriselt Euroopa üks kallimaid riike, milline on meie ostuvõime ning kui paljudel riikidel on suuremad tööjõumaksud kui Eestil. Intervjueeris Hando Sinisalu.

Liiga kallid uusarendused viivad ostjad järelturule

Kuna uute korterite hinnad Tallinnas on kõrged, siis koduostjad otsivad kortereid aina rohkem järelturult, rääkis Swedbanki ökonomist Marianna Rõbinskaja.

Ökonomist tegi juttu ka korterite hinnatõusust, hinnaalandustest ning sellest, millises seisus on Tallinna kinnisvaraturg võrreldes Riia ja Vilniuse turuga. Intervjueeris Kristjan Kurg.

Investor Dolgatsjovi õpetlik lugu: võib-olla toas ei olnudki tarka raha

Äriingel Lev Dolgatsjov oli üks vähestest prominentsetest investoritest, kes ei paigutanud Lõuna-Aafrikas tegutsevasse Planet42 oma raha. Kuid sellega seoses meenus tal üks teine lugu.

“Kunagi me ühe investoriga mõtlesime, et kas paneme raha ühte start-up'i. Long story short: ma panin, sest tema otsustas panna, ja pärast selgus, et tema oli pannud minu pärast. Igaüks meist arvas, et see teine on see tark raha. Aga võib-olla toas ei olnudki üldse tarka raha,” rääkis ta.

Saneerimisele läinud idufirma Planet42 kohta ütles Dolgatsjov, et tema teada on seal sees kolmekohaline arv investoreid. Olgugi, et paljud on sees väikese rahaga, ei pruugi see neile endile väike raha olla, lisas ta. Täpsemalt saab tema hinnangu kohta kuulata "Äripäeva arvamusliidri" saates, mida juhtis Indrek Lepik.

Suure tööstuse sulgemine toimus valutult

Aasta tagasi otsustas Stora Enso sulgeda Näpi Saeveski, mis oli piirkonna üks suuremaid tööandjaid. See sulgemine toimus aga valutult ja suuri sotsiaalseid probleeme piirkonnas ei tekitanud.

Aastaid puidutööstuses tippjuhina töötanud ning praegu erinevaid ettevõtteid nõustava Erkki Ehandi sõnul toimus suurkoondamine pea märkamatult, sest Lääne-Virumaa majandust iseloomustab mitmekesisus. Seetõttu leiavad tööta jäänud inimesed kiiresti uue rakenduse.

Saates „Virupärane ettevõtlus“ rääkis Erkki Ehand mitmetest Lääne-Virumaal käivitatud projektidest, mis realiseerudes annavad maakonna ettevõtluse arengule täiendava tõuke. Intervjueeris Aivar Hundimägi.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun