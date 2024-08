Tagasi 28.08.24, 16:26 Raadiohommikus: Nvidia verivärsked tulemused ja selle mõju Hommikuprogrammis teeme põhjaliku ülevaate Nvidia kolmpäeva hilisõhtul avalikustatud tulemustest, mis peaksid määrama maailma aktsiaturgude lähikuude käitumise.

Hommikuprogramm analüüsib Jensen Huangi juhitava Nvidia avaldatavaid kvartalitulemusi. Foto: Reuters/Scanpix

Eksperdina kommenteerib stuudios börsiajakirjanik Juhan Lang.

Analüüsime, kui atraktiivne on jaeinvestorile eile väljakuulutatud Eesti riigi võlakiri. Kuuleme, mida arvavad võlakirjast rahandusminister Jürgen Ligi ja Tallinna börsi juht Kaarel Ots, mõlemat küsitles ajakirjanik Karmen Alas.

Kas sel nädalal avaldatud värskete majandusprognooside valguses on meie majandus ja inimeste toimetulek üksjagu kehvem, kui seni arvasime? Teemat lahkab otsestuudios presidendi majandusnõunik Kaspar Oja.

Stuudios on taristuminister Vladimir Svet, kes on äsja kohtunud oma Ukraina ametikolleegi Vasyl Shkurakoviga, kellega täpsustati, kuidas Eesti aitab kaasa Ukraina sõjas hävinud sadamate taastamisele.

Teeme kokkuvõtte rahvusvaheliselt palju vastukaja tekitanud Telegrami asutaja Pavel Durovi ootamatust vahi alla võtmisest Prantsusmaal.

Hommikustuudios on ajakirjanikud Joonas-Hendrik Mägi ja Igor Rõtov.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Poliitikute töölaud”. Saates on külas siseminister, sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets, kellega räägime nii valitsuse igapäevatööst kui ka pikematest plaanidest. Pärime ministrilt maksude ja kärbete, riigieelarve ja julgeoleku kohta, lisaks ka valitsuserakondade suhetest, töökorraldusest ja poliitilisest olukorrast.

Saatejuht on Lauri Leet.

12.00–13.00 “Rohepöörde praktikum”. Saates on juttu keskkonnavaidlustest, mille hulk aina kasvab. Kuna vaidlusi on üha rohkem ja need kestavad aastaid, kannatab ka ettevõtjate kindlustunne.

Kuidas mõjutavad kohtuvaidlused projekte ja investeeringuid, seda avavad saates advokaadibüroo Cobalt valdkonnajuht Rauno Ligi ja Alexela keskkonnajuht Terje Luure. Kõlavad ka lahendused, kuidas riik saaks bürokraatiat vähendada.

13.00–14.00 “Autojutud”. Kordame jaanuaris eetris olnud saadet, kus oli külas raamatu “50 tähelepanuväärset F1 autot läbi ajaloo” autor Martin Harak. Saatejuht Karl-Eduard Salumäe vestleb Harakuga epohhi loonud vormel 1 autodest – milles seisnes nende tähtsus, kuidas uuenduste peale tuldi ja teistel teemadel.

Saatejuht on Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 “Teabevara tund”. Saates arutatakse, mis on peamine, mida peaks teadma üürilepingute, aga ka rendilepingute sõlmimisel. Stuudios on vandeadvokaadid Keijo Lindeberg ja Aldo Vassar advokaadibüroost Lindeberg. Saadet juhib Äripäeva teabevara projektijuht Eve Noormägi.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Otselingi kuulamiseks leiab siit.

