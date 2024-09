Tagasi 03.09.24, 18:05 Ettevõtjatele maksu asemel riigilõiv: rahandusministri lauale jõudis uus ettepanek Valitsus on viimastel päevadel riigieelarve üle nõu pidades arutanud ettevõtetele maksu seadmist, kuid riigijuhid on otsinud maksule ka alternatiive.

Koalitsioonikõnelustel leppisid erakondade juhid Kristen Michal, Lauri Läänemets ja Margus Tsahkna muu hulgas kokku ettevõtetele tulumaksu kehtestamises, ent plaani ellu viimine kulgeb vaevaliselt. Foto: Liis Treimann

Rahandusminister Jürgen Ligi sai kaubandus-tööstuskoja peadirektorilt Mait Paltsilt ettepaneku kehtestada ettevõtetele maksu asemel kolmeks aastaks riigikaitseline lõiv. Paltsi lobil on mõju, sest tema oli esialgu ka see, kes pakkus Ligile välja, et kasumi asemel võiks maksustada hoopis palgafondi.

