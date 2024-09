Tagasi PRO 03.09.24, 13:19 Saksa äärmuslased panid paika poliitika põhiteema Saksa populistlikud parteid AfD ja BSW kasvatasid toetust, Soome kärbib ning Harris ja Trump peavad debatti.

Kriitikute silmis on AfD natside uus tulemine, paremradikaalide enda sõnul hoiavad nad aga Saksamaa põlisrahvast hääbumise eest. Foto: dpa/Scanpix

Valimiste aasta andis järjekordse vahefiniši, sest idapoolsetes liidumaades Tüüringis ja Saksimaal näitasid enda meelsust Saksamaa majandusedust kõige vähem osa saanud elanikud.

Seevastu üks olulisemaid poliitilisi protsesse toimub kohe üle lahe Soomes, kus valitsus tuli kokku, et alustada eelarvekõnelusi. Kui parempoolset koalitsiooni on kiidetud selle eest, et erinevalt Eestist võtsid nad valimistel kärpimiseks ja maksutõusuks mandaadi, siis ülemäära lihtsamaks see nende elu ilmselt ei tee.

Immgratsioon tõusis Saksamaal peateemaks. Nädalavahetusel Ida-Saksamaal toimunud kohalikud valmised andsid suure edu parem- ja vasakäärmusele. Ühisosa parempoolse AfD ja vasakpoolse BSW valijate seas on mure immigratsiooni pärast, mis on tõusnud pärast 2015. aasta migratsioonikriisi Saksa poliitikat painavaks tüliõunaks.

