Tagasi 08.09.24, 19:15 Mis surutis? Lamborghini esitles uut mudelit, järjekorras on juba mitukümmend eestlast Tallinnas avati uus Lamborghini müügisalong ja toodi Eesti turul esimest korda avalikkuse ette Urus SE.

Elu Eestis on olnud viimastel aastatel küll üsna keeruline, ent Auto 100 Premiumi tegevjuht Maario Orgla ütleb, et ette on tellitud juba kolmkümend masinat. Need jõuavad klientideni järgmisel aastal.

