Tagasi 11.09.24, 15:24 Üürimajade programmil napib tulemusi Riigikontroll heidab riigi üürimajade programmile ette vähest analüüsi ja loosunglikku pealehakkamist. Kui üürimajade toel loodeti kohalikku ettevõtlust elavdada, siis tulemusi selle kohta näha ei ole.

Riigikontrolör Janar Holm Foto: Raul Mee

Probleemidele osutab riigikontrolli hinnangul see, et töötajatele mõeldud 12 üürimajas on paljud korterid tühjad ja elanikest paljud ei tööta. Seal, kus elanike leidmisega probleeme ei ole, kahtlustab riigikontroll vale hinnastamist – nõudlust on, aga korterid on saada turuhinnast odavamalt.

