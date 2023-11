Riigikontrolör elektrisüsteemist: hetki, mil linn on päevade kaupa pime, meil ei saabu

Riigikontrolöri sõnul on lähiajal tulemas veel paar aruannet. Üks neist keskendub taastuvenergiale. Foto: Andras Kralla

Kuigi riigikontroll andis aastaaruandes Eesti energiapoliitikale hävitava hinnangu, kinnitas riigikontrolör Janar Holm Äripäeva raadios, et olukorda, kus linnad on täiesti ilma elektrita, ei teki.

Janar Holm rääkis hommikuprogrammis, et tulevik on olulises küsimustes ebaselge ja kriitika, mis välja toodi, oli seotud tipuhetkedega, mil energia tarbimine on kõige kõrgem.

Küll aga selgitab Holm, et aastal 2027 võib tekkida tootmisvõimuste probleem ja aastal 2030 mure juhitava võimsusega ehk võimsusega, mis pole seotud päikese ega tuulega. „Juba täna võiks olla teada, kuidas neid probleeme lahendame,“ ütles Holm.

Intervjuus räägib Janar Holm, mida on vaja, et Eestil oleks piisavalt tootmisvõimsusi, kuidas täita taastuvenergiaga seotud lubadusi ja arutleb, kas reservjaama loomine on realistlik. Intervjueerib Martin Johannes Teder.