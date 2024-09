Tagasi 12.09.24, 14:18 Priit Alamäe lahkub poliitikast Eesti 200 üks asutaja ja IT-firma Nortal omanik Priit Alamäe teatas, et lahkub parteist.

Priit Alamäe, Nortal. Foto: Andras Kralla

Alamäe teatas, et ta ei saa parteis ettevõtjana panustada oma ideedega ilma, et seda saadaks vandenõuteooriad. “Need mõjuvad häirivalt ja väsitavad. Tunnen, et on mõistlik hoida tähelepanu oma põhitegevusel ehk ettevõtlusel,“ lisas Alamäe.

