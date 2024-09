Tagasi 13.09.24, 06:00 Katus tilgub, prussakad jooksevad ringi. Hotelliperekond pakkus põgenikele probleemse elupinna Ukraina pagulased üürisid endale elamise hoones, kus asub ka Selveri kauplus. Elamistingimused osutusid aga vastuvõetamatuks, lisaks pole hoone mitte elamu-, vaid ärikinnisvara.

Koridor tualeti, prussaka ja räpase madratsiga Foto: Liis Treimann

Kohtume Irina Globaga kaupluse sissepääsu juures Tallinnas aadressil Läänemere tee 30. Kohe ümber nurga on sissepääs maja elamuossa, uks pole lukus. Kuulda on kauplusekülastajaid. Ja prussakad – üks neist jääb kaamera ette. Selles majas 300 euro eest kuus ruume üürivatel elanikel on eluaseme kvaliteedile etteheiteid küllaga.

