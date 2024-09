Tagasi 16.09.24, 18:36 Raadiohommikus: üheksateistkümne kirjast, ärist Hiinaga ja kaubandusest Teisipäevases raadiohommikus räägime suurettevõtjate kirjast valitsusele, panga vaatest ettevõtete seisule, aga ka äri ajamisest Hiinaga.

19 nimekat ettevõtjat ja äritegelast kirjutasid peaminister Kristen Michalile kirja ettepanekutega maksutõusude kohta. Foto: Andras Kralla

LHV Panga juhi Kadri Kiiseliga räägme, kas majandusseisak kajastub ka ettevõtete laenumaksete distsipliinis ja millised ärid on hetkel panga vaatest kõige atraktiivsemad.

19 ettevõtjat saatsid peaministrile oma maksuettepanekutega kirja. Ettepanekud erinevad mitme ettevõtlusorganisatsiooni nägemusest. Miks ettevõtjad pole ühel nõul, uurime tasuta ühelt kirja autorilt, Sunly juhilt Priit Lepasepalt.

Konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp sai peaministrilt kriitikat seoses oma ennustusega, et Eesti on teel Euroopa viie kõige kallima riigi sekka. Uurime, miks ta nii arvab ja milliseid andmeid tarbijabaromeetri analüüsis kasutatakse.

Endise eurosaadiku ja välisministeeriumi kantsleri Indrek Tarandiga räägime sellest, kas Hiinaga on eetiline äri ajada ja kui palju erineb siin Eesti majanduspoliitika teiste ELi riikide omast.

Hommikuprogrammi juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Jätkusuutlik ja roheline”. Sisuturunduslikus saates tuleb teemaks, kuidas kestlikkuse teekond on muutnud Eesti üht suurimat tanklaketti.

Alexela jätkusuutlikkuse juht Kadri Ambos räägib Alexela muutumisest energiakaubamajaks ning annab põhjaliku ülevaate keskkonnasõbralikumast kütusevalikutest. Suurt tähelepanu saab biometaan, mis valmib ringmajanduse parimatel põhimõtetel, edendades valdkonnaülest koostööd ning elavdades maaelu. Kadri Ambosega vestleb saatejuht Esme Kassak.

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Saates räägitakse, kuidas on seotud makromajandus ja finantsturud. 2024. aasta investeerimisfestivalil kõlanud ettekandes jagavad SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor ning Redgate Wealthi investeeringute valdkonnajuht Peeter Koppel, millised korrelatsioonid kehtivad majanduse ja aktsiahindade vahel ning kuidas nendest kasu lõigata.

Saate teises pooles keskendutakse sellele, kuidas inflatsioon on varem aktsiaturge soosinud ning kuidas keskpangad seda ohjeldavad.

13.00–14.00 “Eetris on ehitusuudised”. Saates on külas Rail Balticu portfellijuht Janar Tükk ja Verstoni tegevjuht Tarvi Kliimask, kes räägivad Rail Balticu Eesti mõistes väga suurest alliansshankest, mille maksumuseks koos kõigi töödega võib kujuneda miljard eurot. See kuulutatakse välja 23. septembril.

Külalised toovad välja, et kuigi hange kuulutakse välja juba õige pea, siis selle õnnestumine sõltub paljuski riigist. Samuti ei ole kõik trassi asukohaga seotud riskid veel kindlad ja pole teada, milliseid piiranguid võib veel ette tulla.

Saadet juhib Teeli Remmelg.

15.00–16.00 “Turismitund”. Septembrikuine saade toob kuulajateni Tallinna lennujaama viimased tegemised. Juttu tuleb edukast lennusuvest, lennuliinide avamisega seotud raskustest ja Tallinna lennujaama tulevikust. Külla on tulnud Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe ja programmi Puhka Eestis äriturunduse tiimijuht Kristiina Kästik. Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.

