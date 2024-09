Tagasi 18.09.24, 15:29 Astlanda omaniku kärpesoovitus: Riigi Kinnisvara tuleb likvideerida Eesti riigi kinnisvara haldav Riigi Kinnisvara AS on ebaefektiivne ja ebavajalik asutus, rääkis Astlanda Ehituse ja Astlanda Kinnisvara üks omanikke Jaanus Otsa.

Astlanda omaniku kärpesoovitus: Riigi Kinnisvara tuleb likvideerida

“Ma olen sügavalt veendunud – ja see ei ole ainult minu veendumus –, et Riigi Kinnisvara tuleb likvideerida. Ja see ei ole nali,” ütles Otsa Äriplaani konverentsi laval.

