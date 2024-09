Tagasi 27.09.24, 05:18 Riik sunnib oluliselt kallinenud rahvusraamatukogu ehitajat vaikima Viimaste aaste hinnatõus ja ootamatused ehitustöödel on kergitanud rahvusraamatukogu renoveerimise maksumuse algul plaanitust kaks korda kallimaks, ehitajal riik aga asja selgitada ei luba.

Rahvusraamatukogu renoveerimistööd peaksid lõppema järgmise aasta suvel, kuid uue hoone avamist peab ootama 2027. aastani. Foto: Andras Kralla

Kolme aasta eest eraldati raamatukogu ehituseks riigieelarvest 53 miljonit eurot. Kui juba varem oli teada, et ehitus läheb sellest omajagu kallimaks, siis paari nädala eest selgus, et renoveerimise hind on kasvanud juba 105 miljoni euroni. Septembri keskel eraldas valitsus raamatukogu sisustuse jaoks veel lisaraha.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun