Tagasi 29.09.24, 17:00 Raadiohommikus: Eesti majandus 2040, Norra turg ja finfluencerite vastutus Esmaspäevases raadiohommikus tuleb juttu nii finantsvaldkonna mõjuisikutest, Norra turu võimalustest kui ka Eesti majanduse väljavaadetest.

Nädala esimeses raadiohommikus kuuleb Norrra turu võimalustest ja Oslo innovatsiooninädalast. Foto: Imago/Scanpix

Eesti ühe juhtiva kommunikatsiooniagentuuri Hamburg & Partnerid juhi Hannes Hamburgiga räägime finantsvaldkonna mõjuisikute ehk finfluencerite rollist ja vastutusest.

Euroopa Innovatsiooniakadeemia presidendi Alar Kolgiga räägime Eesti majanduse pikast plaanist ja sellest, millised on Eesti ettevõtete suurimad probleemid rahvusvahelises konkurentsis edukaks olemisel.

Antropoloogiakeskus juhi Jaanika Jaanitsaga räägime, kuidas juhtimises ja välisturgude tundmaõppimisel antropoloogilisi uuringuid kasutada.

Saatejuht Hando Sinisalu saabus äsja tagasi Oslo innovatsiooninädalalt ja tegi seal intervjuusid Eesti ettevõtjatega ja ka Eesti suursaadikuga Norras Piia Mathiseniga.

Saatejuht on Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Kristjan Kurg.

Päev jätkub viie värske saatega:

9.50-10.00 “Obskuurne majandus”. Kujutage ette, et vaatate ajaloolist filmi gladiaatoritest ja äkki üks neist võitlejatest influentsib mingit kindlat oliiviõli. Tundub kohatu, eks? See ongi Tiffany probleem – nähtus, kus ajalooliselt täpne detail tundub tänapäeva publikule lausa vale. Kirjanikud ja filmitegijad peavad tihti loobuma ajalooliselt täpsetest detailidest, et teos tunduks usutav.

Saates “Obskuurne majandus” kuuled, kuidas ajalugu võib olla tegelikult uskumatum kui fiktsioon ja nii ei saa me kunsti tarbides tihtipeale üldse aimugi päris-ajaloost. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00-11.00 “Minu karjäär”. Saates räägime matemaatika olulisusest finantssektoris, andmeteaduse kasutamisest panganduses ning uurime, milliseid karjäärivõimalusi see valdkond noortele spetsialistidele pakub.

Sisuturunduslikus saates on külas SEB kliendianalüüsi ja andmeteaduse juht Lennart Kitt ja SEB analüütik Anne-Mari Vainura. Saadet juhib Sigrid Hiis.

12.00-13.00 “PwC juhtimistase”. Saates räägime ettevõtteid tabavatest pettutest ja rünnakutest ning viisidest, kuidas neid vältida. Selgitame, mis on pettuse kolmnurk ja mida tähendab nelja-silma reegel ja uurime, kuidas käituvad petturid majanduslanguse ajal.

Saates esineb PwC juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht Erki Mägi, kes on ka PwC Baltikumi pettuste ennetamise ja uurimise valdkonna juht. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

13.00-14.00 “Tööstusuudised eetris”. Saates on külas juulis uue tehase avanud metallitööstuse Exmet Services juht Taavi Vesiaid, kellega räägime nii ettevõtte tulevikust ja investeeringutest, aga ka muudest päevakajalistest teemadest.

Lisaks avaldab tegevjuht veel ühe miljonitesse ulatuva investeeringu, mis on realiseerumas juba selle aasta novembris. Juttu on ka tööjõuast ja palgasurvest, Leedu tööstusest ja ekspordist laiemalt. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 “Lavajutud”. Saates kõlavad ettekanded tänavu aprillis toimunud konverentsilt “Laoseis 2024”.

Saate esimeses pooles räägib Venipak Eesti müügidirektor Martten Kaldvee, kuidas väikesest kullerfirmast sai täisteenust pakkuv üleeuroopaline ettevõte.

Saate teises pooles kuuleb Logistika Plussi tarneahela juht Rein Roosmäed rääkimas tööohutusest. Roosmäe räägib enda kogemustest ja põhjustest, miks tööõnnetused juhtuvad.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Kuula äripäeva raadiot siit

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun