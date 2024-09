Tagasi 29.09.24, 10:15 Raadiohitid: Leedu majandusedu saladus, mida Eesti ei kopeeriks Raadiohittides tuleb juttu nii investeerimisest, maksufestivalist, Eesti majanduse käekäigust kui ka Planet42 arengutest.

Jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells juht Kai Realo ütles, et üks osa Leedu majandusedust tuleb valgevene ja vene ettevõtjate riiki lubamisest. Foto: AP/Scanpix

Nädala raadiohitid:

Investor Madis Pajo kolm sammu rahalise kindluse saavutamiseks

Investor Madis Pajo portfell toob talle 18 000 eurot passiivset tulu kuus ning tema eesmärk on saada tootlust 12 protsenti aastas.

Investeerimisfestivali laval rääkis ta jõukuse olemusest, enda õppetundidest ja nippidest, kuidas end paremini eesmärkidele pühendumas hoiab. Ka avas ta kolmesammulise juhendi, kuidas tal on õnnestunud jõuda rahalise kindluseni.

Eest ära rebinud Leedu teeb midagi, mida Eesti keelduks tegemast

Jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells juht Kai Realo ütles, et üks osa Leedu majandusedust tuleb Valgevene ja Vene ettevõtjate riiki lubamisest. Ehk siis Leedu teeb midagi, mis eestlaste jaoks oleks põgenikke vastu võttes ennekuulmatu samm.

Kai Realoga rääkisimegi saates, kuidas läheb Balti riikide majandusel, aga ka maksufestivalist ja arengutest tööandjate keskliidus. Arutasime, miks oli ettevõtjatel raske Kaja Kallase valitsustega ja kuidas bürokraatiat vähendada. Saadet juhtis Marge Ugezene.

Tõnu Väät: septembrikuu on olnud kaubanduses drastiliselt vilets

E-kaubanduse liidu juht Tõnu Väät on õnnelik, et valitsus "raius üksnes käe" ja lubab nüüd teisi jäsemeid mitte puutuda. Aga kui ta vaatab, mis toimub kaubanduses, siis suurt rõõmu see ei tee.

Saates rääkis Väät ka teises suurest murest. Nimelt jääb riigil kaubanduses üle saja miljoni euro käibemaksust teenimata ja probleem võib üksnes süveneda.

Saates selgitas Väät, millised on selle sügise ohumärgid ja ka pikemad trendid. Mida tähendab e-kaubandus traditsioonilistele kaubanduskeskustele ning mis rolli mängib selles kõiges rohemajandus ja meie kõigi ökoloogiline jalajälg. Intervjueeris Indrek Lepik.

Planet42 tõi esile Eesti investeerimismaastiku valukohad

Pankrotiäärel Planet42 sulatas üles probleemid, millega eelkõige just väikeinvestorid kokku puutuvad. Advokaat Katri Tomson ja finantsekspert Valeria Kiisk rääkisid saates investeerimisega kaasnevatest murekohtadest.

Planet42 ja ettevõtte laintes loksuv sõit karile algatas avaliku diskussiooni teemadel, mis puudutavad investorite teadlikkust ja inimeste rahatarkust.

Saates arutame ka investeerimismaailma suunamudijate üle ja laiemalt eestlaste finantstarkuse ja ettevõtete raha kaasamise järelvalve üle. Saadet juhtis Joonas-Hendrik Mägi.

Siimann ja Nurm Planet42st: eesmärk pole konflikt, vaid raha tagasi saamine

Eesmärk ei ole kellegi vastu minna, vaid võimalikult palju raha ära tuua, rääkisid hommikuprogrammis Planet42 Recovery meeskonda kuuluvad Dag Nurm ja Paavo Siimann.

Nurm tõi välja, et investorid peavad panema ühiselt seljad kokku, et ettevõttega kadunud investeeringutest võimalikult palju tagasi võita.

Intervjuus räägiti ka Jaak Roosaare võimalikest plaanidest ja sellest, millises seisus on praeguses olukorras omakapitaliga investorid. Intervjueeris Viivika Rõuk.

Varamaksu poolt või vastu? Tuntud investorite arvamused lähevad lahku

Investorid Raivo Hein ja Kristi Saare ei ole ühel nõul jõukuse lisamaksustamise osas, ent tõsisemat kärpimist eeldaks riigilt mõlemad.

Hein ei soovi riigi rahanduse parandamisele viidates oluliselt rohkem makse maksta ning kõik jutud lisamaksustamise osas liiguvad tema sõnul poliitilise populismi poole.

Suuremat kärpimist eeldaks riigilt ka Kristi Saare, kes küsib samuti, et miks maksude tõstmise kõrval ei ole piisavalt tegeletud kärpimisega. Samas ei usu ta, et tulevikus võimalike uute varamaksude kehtestamise järel hakkaks toimuma ulatuslikud varade varjamised.

