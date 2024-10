Tagasi 10.10.24, 18:00 Raadiohommikus: võimendusega investeerimisest keskpankade väljavaadeteni Nädala viimases hommikuprogrammis võtame teemaks makromajanduse ja spordi, räägime investeerimisest, aga ka ettevõtlusest Võrumaal.

Reedel on raadios külas investor Taavi Ilves. Foto: Raul Mee

Külla tuleb investor ja Off The Record Juttude üks autoritest Taavi Ilves, kellega arutame karuturul kasutatud kolmekordse võimendusega indeksi ostmise strateegiat ning räägime, kui tulus see oli. Räägime ka hetkeseisust turgudel ja sellest, kuhu tema täna investeerib.

Lisaks kuuleb raadios LHV makroanalüütiku Triinu Tapveri analüüsi neljapäeva õhtul ilmuva USA inflatsiooni kohta ja seda, millised on keskpankade vaated järgnevatele otsustele. Küsime, millal kukub 3% juurde jõudnud euribor alla selle piiri ning mis mõju see omab.

Lisaks investeerimisteemadele tuleb juttu värskelt välja kuulutatud Äripäeva Võrumaa ettevõtete TOPist ja saab kuulda intervjuud kolmanda koha saanud ettevõtte juhiga.

Samuti tuleb teemaks sport ja täpsemalt kiiresti pöörast populaarsust kogunud padelist ning sellest, kuidas naaberriigis on see buum nõudnud ka esimesed ohvrid pankrotis ettevõtete näol. Sellest räägib Äripäeva ajakirjanik Linda Eensaar.

Raadios on Jaan Martin Raik ja uudistetoimetaja Joonas-Hendrik Mägi.

Saatepäev jätkub kuue saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Rahvusvaheline online-arvutimängude arendaja Games Global Eesti tegevjuht Julia Saburova räägib saates IT-valdkonnas töötamisest ja väärtustest, mida ettevõte töötajates hindab. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Nädala olulisematest teemadest käime sel korral üle mitmest silmapaisvast tehingust, arutleme Taavet Hinrikuse motivatsioonist Tallinnas kinnisvara arendada ning vaatleme ka ühe ettevõtte sisetüli läbipaistmatu rahaliigutamise tõttu.

Teemade üle arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Neeme Korv, Kristel Härma ja Ken Rohelaan.

12.00–13.00 “Äripäeva fookuses”. Saates räägime Eesti jalgpallikoondise peatreeneri Jürgen Hennuga sellest, kuidas murtud meeskonda ellu äratada ja moodustada tiim, mis hästi tööle hakkab.

Küsime, kuidas panna erinevad karakterid liikuma ühise eesmärgi poole, mida teeb Jürgen Henn meeskonnaliikmega, kes arvab endast liiga hästi, ja kuidas on ta juhina leidnud üles särtsu ja värskuse, kui see on vahepeal kaduma läinud.

Räägime ka sellest, kui hea juht on Jürgen Hennu meelest Eesti jalgpalli suur liider Aivar Pohlak ja millised on olnud Hennu võimalused teha karjääri välismaal. Saadet juhib Viivika Rõuk.

13.00–14.00 “Juhtimisaudit”. Saatekülaline on Futuristi esindaja ja sertifitseeritud strateegiapäevade ning töötubade fasilitaator Tiina Hiller, kes jagab oma kogemusi ja praktilisi nõuandeid, kuidas koosolekuid tõhusamalt korraldada.

Räägime ka sellest, kuidas tehnoloogia saab aidata hoida koosolekud struktureeritud ja fookuses ning kuidas mõõta koosolekute efektiivsust. Saadet juhib Helen Klettenberg.

15.00–16.00 “Tervisetark”. 1.–6. oktoobrini tähistati maailmas anafülaksia teadlikkuse nädalat. Anafülaksia on järsku tekkinud eluohtlik allergiline reaktsioon, mille tekkimisel on ülioluline kiire abi.

Saates selgitab lastearst-allergoloog dr Urve Putnik, millised on anafülaksia sümptomid ja kuidas need tekivad, millisesse asendisse laps panna ja kuidas anda esmaabi. Samuti tuleb juttu anafülaksia põhjustajatest ja toiduainetest, mis suurema tõenäosusega võivad anafülaktilise reaktsiooni esile kutsuda. Lisaks saab häid nippe, kuidas last allergiatest „välja kasvatada“. Saadet juhib Tuuli Seinberg.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Saatejuht Indrek Lepik võtab kolme arvamusliidriga jutuks kolm nädala jooksul esile kerkinud ja olulist ühiskondlikku teemat. Kes on selle nädala külalised, selgub juba saatest.

