Tagasi 10.10.24, 06:00 Eesti jalgpallikoondise peatreener: kuidas panna tööle murtud meeskond Eesti jalgpallikoondise peatreeneri ametisse astus sel suvel Jürgen Henn, kel on vaja madalseisus meeskond tööle panna nii, et tiim oleks edukas nii nüüd ja praegu kui ka 4-5 aasta pärast.

Foto: Mauri Levandi / Delfi Meedia / Scanpix

Saates „Äripäeva fookuses“ räägime Jürgen Hennuga sellest, kuidas murtud meeskonda ellu äratada ja moodustada tiim, mis hästi tööle hakkab. Kuidas panna erinevad karakterid liikuma ühise eesmärgi poole? Mida teha, kui kõige suurem talent teistega ei klapi? Mida teeb Jürgen Henn sellise meeskonnaliikmega, kes arvab endast liiga hästi?

Kõige raskemad on Hennu jaoks juhina need momendid, kus on vaja meeskonnast või mängupäevast välja jätta mängija, kellel on pühendumuse ja suhtumisega küll hästi, aga jalgpallioskuste poolest on keegi temast üle. Ta ei välista, et on inimesi, kes on tema kui treeneri peale seepärast sedavõrd sügavalt solvunud, et vaatavad tänaval tervitamise asemel temast mööda.

“Mõned kindlasti võivad olla, sest on ju selge, et juhina näed seda suunda, kuhu tahad liikuda, ühtemoodi, aga on inimesi, kes näevad seda teistmoodi. Selle protsessi käigus inimesed näevad kindlasti, et neile tehti liiga, ei käitutud ausalt – see on, ma arvan, paratamatu,” kõneles ta. Sellised olukorrad olid Hennu sõnul talle karjääri alguses eriti rasked, kuid nüüdseks on ta koormaga paremini harjunud.

Kõneleme saates avalikkuses korduvalt Eesti parimaks jalgpallitreeneriks nimetatud Jürgen Hennu võimalustest teha karjääri välismaal ning sellest, kuidas tema on juhina üles leidnud särtsu ja värskuse, kui see on vahepeal kaduma läinud. Räägime ka sellest, kui hea juht on Jürgen Hennu meelest Eesti jalgpalli suur liider Aivar Pohlak.

Eesti koondisel seisavad lähipäevil ees järgmised olulised mängud UEFA rahvuste liigas: sel reedel Aserbaidžaani ning esmaspäeval Rootsi koondise vastu.

