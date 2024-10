Tagasi 11.10.24, 09:48 Kusti Salm liitub Milrem Roboticsi nõukoguga Frankenburg Technologiesi tegevjuht ja endine kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm liitub maailma juhtiva robootika ja autonoomsete süsteemide arendaja Milrem Roboticsi nõukoguga.

Milremi asutaja ning Frankenburg Technologiesi üks osanik Kuldar Väärsi (vasakul) ja samade firmade ridades töötav Kusti Salm (paremal). Foto: Andras Kralla

"Kusti Salm on üks Euroopa tunnustatumaid kaitseeksperte. Ta on oma karjääri jooksul olnud Eesti kaitsevalmiduse tõstmise, Euroopa Liidu kaitsealgatuste ning nüüdseks ka Euroopa ühe lootustandvama kaitseidu eestvedajaks,“ ütles ettevõtte asutaja ja aktsionär Kuldar Väärsi. „Arvestades Kusti ulatuslikke kogemusi, on ta väärtuslik täiendus Milrem Roboticsi meeskonnale.“

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun