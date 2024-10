Tagasi 23.10.24, 09:49 Hinnatõusu-hoiatuse saanud ehitajad pelgavad veel tumedamat aastat “Pigem on jahenemist märgata, mitte elavnemist,” hindas olukorda ehituses Tartu Ehituse juht Alar Loo. Kui ta ettepoole vaatab, muutub ta murelikuks.

Tartu Ehitus nimetati hiljuti Tartu aasta väikeettevõteks. Firma ehitab praegu Tartu külje alla ettevõtte TBD-Biodiscovery ravimitehast. Pildil vasakult ASi Tartu Ehitus ehitusjuht Indrek Kann, tegevjuht Alar Loo ja nõukogu juht Aado Kivi. Alar Loo on mures, mida järgnevad kuud ehitusele toovad, ta on väljavaadete suhtes pessimistlik. Foto: Kristjan Teedema / Tartu Postimees / Scanpix

Kui laiemalt majanduses oodatakse juba elavnemist, siis ehitusturul on madalpunkt veel ees, uskus Loo. “Ehitajatel olid viimased kaks aastat enam-vähem okei, aga ma arvan, et järgmine tuleb väga ettevaatlikult riske võtta.”

Ehitusmaterjalide hind on seni püsinud, ent kuuldavasti on materjalitootjad edastanud hinnatõusu-hoiatuse. Töötajate palgasoov kasvab. Tellijaid on vähem – ja neil on soov saada töö kätte odavamalt, selgub Äripäeva vestlustest ehitusettevõtjatega.

Siiski leidub ka neid, kes on väljavaadete suhtes optimistlikumad kui Alar Loo.

