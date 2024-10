Tagasi 25.10.24, 11:43 Kauaaegne ettevõtja ostis tuntud restorani Narva ettevõtja Jevgeni Fjodorov, kes aasta algul avas linna esimese spaa- ja saunakeskuse, suurendab äri haaret, ostes restorani Narva Pärl.

Ajalooline hoone, kus restoran Pärl tegutseb, on osa Fama kaubanduskeskusest. Foto: Nikolai Andrejev

Fjodorovile kuuluba ettevõte Geneva, mis peab samanimelist ööklubi ja kontserdimaja. Tema teine firma Sanesi peab aga linna suuruselt teist hotelli Narva, kus tegutseb restoran M. Chagall ja hiljuti avatud väike spaa. Nüüd lisandus sellele restoran Pärl. See on pereäri, kus mitmel juhtival kohal on ametis lähisugulased.

