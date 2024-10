Tagasi 26.10.24, 21:47 Gruusias kuulutasid end valimiste võitjaks nii opositsioon kui võimupartei Gruusia parlamendivalimised, mida peetakse viimaste aastate üheks olulisemaks, on kulgenud üksjagu valuliselt.

Gruusia valimisi peetakse seekord eriti oluliseks. Seekordsetest parlamendivalimistest võttis osa pea 59% valijatest. Foto: AP / Scanpix

BBC kirjutab, et kui loetud on kaks kolmandikku häältest, paistab võitlusest võitjana väljuvat võimupartei Gruusia Unistus, mida on ühtlasi peetud ka Vene-meelseks, teatas riiklik valimiskomisjon, mida on omakorda peetud lähedaseks võimuparteiga.

