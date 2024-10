Tagasi 27.10.24, 13:31 Gruusia valimiskomisjon: valimised võitis võimupartei Sel nädalavahetusel toimunud Gruusia parlamendivalimised võitis võimuerakond Gruusia Unistus, mis sai 54% häältest, teatas riigi valimiskomisjon.

Gruusia valimised möödusid valulikult. Foto: Scanpix

Valimised on möödunud aga arvukate rikkumiste saatel: esinenud on vägivalda, takistatud on valimiste vaatlejaid, samuti on märgatud valimissedelite kastidesse toppimist. BBC vahendab, et valimiskomisjoni tulemused on drastiliselt erinevad sellest, mida Lääne vaatlejad olid prognoosinud.

