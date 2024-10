Tagasi 28.10.24, 17:13 Mingid piirangud järgmistel valimistel tulevad Kaks valitsusparteid tahaksid võtta kohalikel valimistel hääleõiguse 130 000 inimeselt, sotsid sellega nõus ei ole.

Kristen Michali valitsuses on üksmeel kohalikel valimistel millegi muutmises, aga mille täpselt, seda ei tea. Foto: Andras Kralla

Järgmiste kohalike valimiste ajaks tuleva aasta oktoobris on Eestis mingi barjäär, mis vähendab kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta inimeste hääletusaktiivsust. See aga ei tähenda veel, et koalitsioonis oleks konsensus, kuidas seda ellu viia.

