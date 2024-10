Tagasi 28.10.24, 17:22 Raadiohommikus: suur poliitika siin- ja sealpool Atlandit Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis tuleb jutuks investeerimine ootamatute nurkade alt ning Gruusia ja USA poliitika.

Annika Arrasega tuleb juttu Gruusiast ja sealsest olukorrast. Äripäeva ajakirjanikud Indrek Lepik ja Andras Kralla vahendavad USA valimistega seotud arenguid terve nädala jooksul. Foto: Kollaaž/Andras Kralla/Andras Kralla

Nagu kõikidel hommikutel sel nädalal, loome ka teisipäeval otseühenduse USAs viibiva Äripäeva ajakirjaniku Indrek Lepikuga, kes on sõitnud sinna kajastama presidendivalimisi, et küsida värskete muljete kohta.

Äsja Gruusiast naasnud kommunikatsioonieksperdi Annika Arrasega räägime mõistagi sealsest olukorrast ja äsja toimunud valimistest ning üritame prognoosida paljude eestlaste jaoks sümpaatse Kaukaasia riigi tulevikusuundi.

Paljudele ilmselt üllatuslikult on filmirežissöör ja produtsent Rao Heidmets pikaaegse kogemusega aktsiainvestor ning teisipäeva hommikul on võimalus otseintervjuus küsida Rao Heidmetsa omandatud õppetundide kohta sel teekonnal. Lisaks räägime tehisintellekti kasvavast mõjust filminduses ning lühiformaatide populaarsusest audiovisuaalses meediumis.

Hommikuprogrammi veavad Joonas-Hendrik Mägi ja Lauri Leet.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Sel korral on külas Rootsis elav Swedbank Roburi portfellihaldur ja pensionifondide juht Pertti Rahnel, kellega räägime lähemalt tema investeerimisteekonnast, tema tööst Rootsis ning sellest, millised on sealsed investorit.

Lisaks jagab portfellihaldur, mis võiks juhtud aktsiaturgudel USA presidendivalimiste tuules ja kuidas oma panuseid turgudel paigutada. Lisaks tuleb juttu AI ja tehnoloogiasektori buumist ning Euroopa huvitavatest investeerimisvõimalustest. Juttu tuleb veel ka Balti börsist, USA majandusest ning intresside mõjust turgudele.

Saadet juhib Jaan Martin Raik.

13.00–14.00 “E-kaubanduse areng ja tulevik”. Saates räägime jätkusuutlikust e-kaubandusest ning sellest, mida ettevõtted saavad ette võtta, et olla keskkonnasõbralikud.

Sellel teemal oleme saatesse kutsunud rääkima Tradehouse’i ilukaubamaja innovatsiooni ja partnersuhete juhi Triinu Raigi ja Raiku Packagingu ühe omaniku Karl Joosep Pärteli. Külalised jagavad kuulajatele, millised on nende võidud, liikudes jätkusuutlikkuse poole, ning mis on nende hinnangul saavutatud e-kaubanduses aastaks 2030.

Lisaks tuleb saates juttu tootesortimendi valimisest jätkusuutlikkuse aspektist lähtuvalt ning sellest, kuidas on e-kaubanduses võimalik raiskamist vähendada. Millal võiks jätkusuutlike materjalide kasutamine muutuda ettevõttele taskukohasemaks ja kui palju mõjutab see ettevõtte kasumimarginaali.

Saadet juhib Kuldar Kullasepp.

15.00–16.00 “Töö ja palk”. Oktoobrikuu teine saade räägib olukorrast, mis ei tee rõõmu ei töötajaile ega tööandjaile – see on koondamine. Stuudios on külas ettevõtja ja palgateadlikkuse koolitaja Irene Annus ning töötukassa personalijuht ja personalijuhtimise ühingu PARE juhatuse liige Kristiina Palm.

Saatest leiab hulgaliselt häid soovitusi nii koondav juht kui koondatud töötaja ning mõlemal saatekülalisel on rääkida ka oma lugu.

Vestlust veab Personaliuudiste juht Helen Roots.

