Aasta alguses tehase käivitanud Katre Kõvask: esimest korda elus oli ka unetuid öid Saates "Tööstusuudised eetris" on külas tööstussektori tippjuht ja tänavu ka aasta töösturi kandidaadiks esitatud Katre Kõvask, kellega räägime nii majandusolukorrast kui ka sellest, kuidas on õnnestunud veebruaris tootmist alustanud kaerajoogitehase YOOK Productioni käivitamine.

Katre Kõvask. Foto: Andras Kralla

Katre Kõvask räägib saates, et tunneb, kuidas tööstus on praegusel ajal rohkem pildil, ning hea on seegi, et Eestil on olemas tööstusminister. Samas märgib tippjuht, et maksumuudatused kindlasti hea uudis ei ole ja sellel on mitu põhjust. „Esiteks seetõttu, et meie inimeste ostujõud kindlasti kannatab, seda on näha ja saame seda tunda ka lähiaastatel,“ usub ta.

Samas märgib Kõvask, et kaitsevaldkonda panustamine on õige samm. „Kõik, mis puudutab kaitsevaldkonda ja maksustamist, siis eeldades, et raha läheb sinna, kuhu see minema peab, usun, et siin on inimeste arvamus ühtne. Seda on vaja teha ja see ongi meie kõigi huvides,“ sõnab ta.

Kõvask räägib saates ka YOOKi tehase rajamisest ajal, mil Ukrainas algas sõda, tekkisid tarneahelakriis ja meeletu inflatsioon. „Pinge talumist ja kohanemisvõimet ning võrgustiku kasutamise oskust tuli kuhjaga juurde. Oli raske periood, ma ei ütle, et see kuidagi lihtne oleks olnud, esimest korda elus oli ka unetuid öid,“ tunnistab ta.

