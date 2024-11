Tagasi 05.11.24, 12:48 Reis Kohtla-Järvelt Marokosse – väiksed bussifirmad leiavad tühje nišše Weling Reiside juht jõudis just tagasi reisilt Marokost – pikad turismireisid on üks suund, mis toob suurte bussifirmade kõrval edetabelisse jõudnud väikefirmale leiva lauale.

Oktoobris tekitasid vihmasajud Maroko kõrbesse järvi. Foto: AFP/Scanpix

Sõitjateveofirmade edetabeli esikolmikus on kaks üle 40 miljoni euro suuruse käibega firmat. Jõhvist pärit Weling Reisid oli TOPis 32. kohal 260 500 euro suuruse käibe ja 34 800 euro suuruse kasumiga. Omanik Vladimir Fomini sõnul on ettevõttel kaks põhitegevusala – eriti pikad turismireisid ja veod Ida-Virumaa ettevõtetele, kuid on ka eraldi tellimusi, näiteks kooliekskursioonid, kirjutas Delovõje Vedomosti. Leht võttis luubi alla edetabelisse jõudnud Ida-Viru maakonna bussifirmad, neid on neli.

