Tagasi 26.09.24, 10:31 Hiiumaa reisibüroo laieneb ja investeerib tehnikasse Hiiumaa Reisibüroo Tiit-Reisid areneb, soetades uut tehnikat, et järgmine suvi rohkem erinevaid teenuseid pakkuda, rääkis ettevõtte juht Tiit Randmaa.

Suvine meri. Foto: Andras Kralla

"Tegevusplaan on Hiiumaal rohkem mereretki ja mereteenuseid pakkuda. Soetasime sellel aastal uue paadi ja kaks uut bussi, et need tulevikus kasumit teeniksid. Meil on kasvuruumi," märkis Randmaa.

Uurisime ettevõtjalt ka seda, kui suurt mõju avaldab Lähis-Idas toimuv turismile.

Intervjueeris Ken Rohelaan.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun