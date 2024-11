Tagasi 06.11.24, 16:33 Raadiohommikus: mida toob Donald Trump Eesti investorile ja ettevõtjale? Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis jätkame äsja USA presidendiks valitud Donald Trumpi mõjude kajastamist, aga vaatame kitsamalt otsa ka Eesti ettevõtjate prognoosidele.

Pärast kella 9.00 uudiseid küsime Merko Ehituse juhilt Ivo Volkovilt siinse ehitus- ja kinnisvaraturu väljavaadete kohta, aga ei jäta arutamata ka börsifirma värskeid tulemusi. Foto: Andras Kralla

Pärast kella 7.30 uudiseid kuuleme Äripäeva konkurentsianalüütikult Sigrid Kõivult, millise väljavaate Eesti majandusele ja ettevõtlusele annavad Äripäeva värskele küsitlusele vastanud 1400 juhti.

Kella 8.00 uudiste järel tuleb stuudiosse börsil noteeritud Nordeconi juhatuse esimees Maret Tambek, kellega lahkame värskelt hommikul selgunud vahearuannet. Hommikul avaldavad vahetulemused nii Nordecon kui ka Merko Ehitus.

Kui 8.30 alanud uudised on läbi, arutame Donald Trumpi valimisvõidu mõjusid finantsturgudele Swedbanki privaatpanganduse investeeringute strateegi Tarmo Tanilasega. Ühest küljest küsime, mis muutub börsidel investorite jaoks, aga teisalt vaatame, milliste mõjudega peaksid arvestama Eestis tegutsevad ettevõtjad.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Ken Rohelaan ja uudistetoimetaja Ireene Kilusk.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Luubi all”. Saates on uurivatel ajakirjanikel arutluse all, miks hakkas maksuamet just nüüd ja kas liiga hilja JMV luksusautode ärile päitseid pähe panema. Samuti räägitakse sellest, kuidas maksumaksja raha eest sai suurärimees Margus Linnamäe firma aastaid eelise riigihangetel. Peale selle on jutuks, et kapo pidas kinni idufirmade nõustaja ja Tartu Ülikooli professori.

Stuudios on Kristel Härma, Koit Brinkmann ja Marge Ugezene.

12.00–13.00 “Digitark äri”. Saates räägime tehisarust, õppimisest ja haridustehnoloogiast, kuidas tehisaru muudab haridussüsteemi, õppimist, õppijat ja õpetajat. Juttu tuleb väljakutsetest ja ohtudest, aga ka ennenägematutest võimalustest õpetaja jaoks ja ka näiteks personaalseks õppeks.

Saatejuht on Mare Timian.

13.00–14.00 “Õppetund”. Novembrikuu saates räägime, kuidas vastutustundlikku ettevõtlust edendada, kuidas töötajaid jätkusuutlikkuse teemadesse kaasata ja nende oskusi arendada ning kuidas haridussüsteemi kaasabil aidata kaasa kestliku mõtteviisi levikule.

Saatekülalisteks on Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse dotsent Piret Vacht, Orkla Eesti jätkusuutlikkuse juht Evelin Heiberg ning Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats, kes on värskelt auhinnatud Baltikumi parima kestlikkuse juhi tiitliga. Saatejuht on Katre Savi.

15.00–16.00 “Teabevara tund”. Novembrikuu esimeses saates räägime SaaS-teenuse ehk tarkvara kui teenuse olemusest ja toimimisest. Stuudios on vandeadvokaadid Ken Kaarel Gross ja Timo Kullerkupp advokaadibüroost RASK.

Saadet juhib Äripäeva teabevara projektijuht Eve Noormägi.

