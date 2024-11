Tagasi 08.11.24, 19:43 Hiina kuulutas välja ülisuure toetuspaketi Hiina kuulutas täna kohalike omavalitsuste eelarvete turgutamiseks ja kinnisvaraturu elavdamiseks välja kümne triljoni jüaani ehk 1,4 triljoni euro suuruse toetuspaketi.

Hiina pealinn Beijing. Foto: Sirje Rank

Paketiga võimaldatakse kohalikel omavalitsustel väljastada kolme- kuni viieaastaseid võlakirju, millega restruktureeritakse suurem osa nende eelarvetesse peidetud laenudest, nn sisemistest võlgadest, teatas Hiina finantsminister Lan Fo’an täna pressikonverentsil. Need peidetud võlad on praegu omavalitsustele kuuluvate kinnisvara arenduseks loodud ettevõtete bilansis ja paljud neist läksid hapuks kui Hiina kinnisvarasektor võttis suuna alla, kirjutas Financial Times.