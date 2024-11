Tagasi 08.11.24, 09:23 Trump valis oma kampaaniajuhi Valge Maja ühele olulisemale ametikohale USA presidendiks valitud Donald Trump on teinud algust oma valitsuskabineti kokkupanemisega ja nimetanud oma administratsiooni personaliülemaks Susie Wilesi, vahendab BBC.

Susie Wiles on USAs tuntud poliitikastrateeg. Foto: Reuters/Scanpix

Tegu on ühtlasi esimese korraga, kui Valge Maja üheks tähtsamaks ametnikuks saab naine. Personaliülem on Valge Maja üks olulisemaid ametikohti, sest koordineerib presidendi ajagraafikut, kogu Valge Maja personali ning on ühenduses ka teiste valitsusasutustega.